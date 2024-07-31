Skype обновится и перестанет показывать рекламу 3 31.07.2024, 20:05

Пользователям будет намного удобней общаться.

Microsoft напоминает о существовании некогда популярного мессенджера Skype очередным важным обновлением. Так, программу освободили от рекламных объявлений: ее решили удалить полностью. Теперь, считают в Microsoft, пользователям будет намного удобней общаться. Также мессенджер снабдили продвинутой версией AI-редактора изображений.

Среди других новшеств — возможность автоматически авторизоваться в Skype на устройствах под управлением iOS, если пользователь уже вошел в любое другое приложение от Microsoft (с помощью OneAuth).

Что касается рекламы, ее точно не будет в группах и чатах, однако останется новостной блок от MSN (как отмечает The Verge, в эту закладку все равно мало кто заглядывает). К тому же ее можно отключить через настройки и не выводить в интерфейсе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com