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Skype обновится и перестанет показывать рекламу

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  • 31.07.2024, 20:05
Skype обновится и перестанет показывать рекламу

Пользователям будет намного удобней общаться.

Microsoft напоминает о существовании некогда популярного мессенджера Skype очередным важным обновлением. Так, программу освободили от рекламных объявлений: ее решили удалить полностью. Теперь, считают в Microsoft, пользователям будет намного удобней общаться. Также мессенджер снабдили продвинутой версией AI-редактора изображений.

Среди других новшеств — возможность автоматически авторизоваться в Skype на устройствах под управлением iOS, если пользователь уже вошел в любое другое приложение от Microsoft (с помощью OneAuth).

Что касается рекламы, ее точно не будет в группах и чатах, однако останется новостной блок от MSN (как отмечает The Verge, в эту закладку все равно мало кто заглядывает). К тому же ее можно отключить через настройки и не выводить в интерфейсе.

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