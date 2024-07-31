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В Венесуэле не утихают протесты против Мадуро

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  • 31.07.2024, 20:11
  • 2,800
В Венесуэле не утихают протесты против Мадуро

Протестующие размахивают флагами и стучат ложками по кастрюлям.

Тысячи протестующих вышли в среду на улицы городов Венесуэлы, чтобы продолжить давление на Николаса Мадуро, добиваясь от него признания проигрыша на воскресных выборах.

За сутки массовых демонстраций против итогов выборов в Венесуэле погибли более десятка человек. Задержаны около 750 демонстрантов.

Оппозиция заявляет, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес получил вдвое больше голосов, чем диктатор Николас Мадуро. Многотысячные протесты против преемника Чавеса и друга Лукашенко и Путина продолжаются.

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