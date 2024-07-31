В Венесуэле не утихают протесты против Мадуро

В Венесуэле не утихают протесты против Мадуро3
- 31.07.2024, 20:11
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Протестующие размахивают флагами и стучат ложками по кастрюлям.
Тысячи протестующих вышли в среду на улицы городов Венесуэлы, чтобы продолжить давление на Николаса Мадуро, добиваясь от него признания проигрыша на воскресных выборах.
За сутки массовых демонстраций против итогов выборов в Венесуэле погибли более десятка человек. Задержаны около 750 демонстрантов.
Оппозиция заявляет, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес получил вдвое больше голосов, чем диктатор Николас Мадуро. Многотысячные протесты против преемника Чавеса и друга Лукашенко и Путина продолжаются.