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На латвийско-белорусской границе достроили забор

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  • 31.07.2024, 20:16
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На латвийско-белорусской границе достроили забор

Его длина – почти в 145 километров

На латвийско-белорусской границе завершилось строительство пограничного забора длиной почти в 145 километров, пишет Delfi.

О завершении строительства забора агентству LETA сообщил Ренарс Гришкевич — председатель правления компании Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), которой поручено возведение заграждения и инфаструктуры.

Гришкевич сообщил, что в 2023 году завершено строительство забора на сухопутных участках границы с Беларусью (112 километров), в этом году до конца июля был возведен забор вдоль публичных вод. Всего пограничный забор занимает почти 145 километров.

До конца 2024 года продолжается строительство необходимой инфраструктуры — патрульных троп, мостков и других объектов на полной протяженности границы 173 километра.

Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, что существенно облегчает охрану государственной границы в зоне, где границу пересекает железнодорожная линия.

Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры латвийско-белорусской границы и связанных с этим услуг и работ составляет 125,35 млн евро.

Напомним, миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей весной 2021 года. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с незаконным пересечением границы Литва, Латвия и Польша решили построить заборы на границе с Беларусью. Также западные соседи перестали пускать мигрантов на свою территорию: они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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