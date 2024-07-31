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Россиянам посоветовали готовиться к исчезновению импортной техники и одежды

  • 31.07.2024, 21:14
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Россиянам посоветовали готовиться к исчезновению импортной техники и одежды

РФ возвращается в СССР.

Нарастающие проблемы с трансграничными платежами, которые испытывают российские компании, могут ударить по рынку потребительских товаров, предупреждают аналитики Альфа-банка. По их оценке, сокращение импортного ассортимента в ближайшие полгода-год может затронуть магазины одежды, а также сектор техники и электроники.

На горизонте 6-9 месяцев «наиболее вероятным сценарием» будет рост цен на технику на 15-20%, а также «ухудшение разнообразия» товаров, пишут аналитики банка. Наиболее агрессивное подорожание, по их прогнозу, ждет компьютеры и смартфоны, которые в России практически не производятся.

Сокращение предложения техники и электроники в 2025 году состоится главным образом «в среднем ценовом сегменте», прогнозируют аналитики: техника будет дорожать, в том числе за счет проблем с логистикой, и результате продажи будут смещаться в сторону дешевых в «с минимально необходимыми характеристиками».

Вслед за исчезновением части импортной техники российским потребителям придется постепенно переодеваться в отечественную одежду. Из-за сложностей с размещением заказов за рубежом торговые сети и российские бренды, скорее всего, будут расширять сотрудничество с российскими фабриками, пишут аналитики банка.

Судя по всему, добавляют они, именно такой сценарий «рассматривается как наиболее желательный» в правительстве и регулирующих органах для легкой промышленности.

Ужесточение американских санкций, из-за которого банки Турции практически перестали работать с Россией, а китайские банки «разворачивают» до 80% платежей, уже привело к сокращению поставок товаров из-за рубежа.

По данным ЦБ РФ, за первое полугодие в РФ ввезли импорта на $137,9 млрд — на 9%, или $13,8 млрд меньше, чем годом ранее. При этом упали поставки из всех регионов мира, отчитывалась ранее Федеральная таможенная служба: из из США и Европы — на 17%, из Азии — на 4%, из Африки — на 2,6%. Поставки из Турции, согласно данным местной таможни, просели на 28% за полгода.

По сравнению с последним довоенным месяцем (февраль-2022) экономика потеряла почти 20% импорта, а его доля в экономике опустилась до 17,1%, подсчитал экономист Дмитрий Полевой.

Начавшиеся в конце 2023 года проблемы с платежами остановили рост импорта, пишет Полевой, далее они накапливались весной 2024 года и усилились июньскими санкциями. «Эти эффекты (снижение долларовых объемов импорта) мы, вероятно, увидим чуть позже, — отмечает Полевой, — когда оплачиваемые сейчас товары/услуги начнут фиксироваться таможней и попадут в статистику».

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