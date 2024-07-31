Завод в центре Гомеля ушел с молотка

Завод в центре Гомеля ушел с молотка1
- 31.07.2024, 21:50
- 1,820
Какова цена вопроса.
Комплекс зданий бывшего завода измерительных приборов в Гомеле продали с аукциона, сообщает комитет «Гомельоблимущество».
Первые шаги по продаже этих строений были предприняты еще в конце 2021 года, тогда цена недвижимости составила почти Br10 млн. В итоге после нескольких неудачных торгов стоимость была снижена на 80%.
Лот удалось продать более чем за Br2,1 млн. На него претендовал один участник, который и стал победителем аукциона.
Новый владелец получил в собственность объекты общей площадью свыше 29 тыс. м2, которые расположены на земельном участке (почти 3 га) в центре города.
Он может разместить здесь магазины, рестораны, кафе, парикмахерские, тренажерные и спортивные залы, гостиницы и многое другое.