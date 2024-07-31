закрыть
31 июля 2024, среда, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Завод в центре Гомеля ушел с молотка

1
  • 31.07.2024, 21:50
  • 1,820
Завод в центре Гомеля ушел с молотка

Какова цена вопроса.

Комплекс зданий бывшего завода измерительных приборов в Гомеле продали с аукциона, сообщает комитет «Гомельоблимущество».

Первые шаги по продаже этих строений были предприняты еще в конце 2021 года, тогда цена недвижимости составила почти Br10 млн. В итоге после нескольких неудачных торгов стоимость была снижена на 80%.

Лот удалось продать более чем за Br2,1 млн. На него претендовал один участник, который и стал победителем аукциона.

Новый владелец получил в собственность объекты общей площадью свыше 29 тыс. м2, которые расположены на земельном участке (почти 3 га) в центре города.

Он может разместить здесь магазины, рестораны, кафе, парикмахерские, тренажерные и спортивные залы, гостиницы и многое другое.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип