Завод в центре Гомеля ушел с молотка 1 31.07.2024, 21:50

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Какова цена вопроса.

Комплекс зданий бывшего завода измерительных приборов в Гомеле продали с аукциона, сообщает комитет «Гомельоблимущество».

Первые шаги по продаже этих строений были предприняты еще в конце 2021 года, тогда цена недвижимости составила почти Br10 млн. В итоге после нескольких неудачных торгов стоимость была снижена на 80%.

Лот удалось продать более чем за Br2,1 млн. На него претендовал один участник, который и стал победителем аукциона.

Новый владелец получил в собственность объекты общей площадью свыше 29 тыс. м2, которые расположены на земельном участке (почти 3 га) в центре города.

Он может разместить здесь магазины, рестораны, кафе, парикмахерские, тренажерные и спортивные залы, гостиницы и многое другое.

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