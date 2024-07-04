Комитет Госдумы РФ по финансам пошел против Путина 3 4.07.2024, 8:17

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Из-за решения главы Кремля заморозить пенсионные накопления россиян.

Властям РФ не следовало замораживать пенсионные накопления россиян в 2014 году, это было неправильным решением, заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку», — сказал он на финансовом конгрессе Банка России (цитата по ТАСС).

Депутат напомнил, что тогда в России действовали негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые собрали большие суммы и рассчитывали работать с полученными средствами, однако власти вдруг поменяли «правила игры».

Аксаков призвал рассмотреть возможность возвращения к прежним нормам, которые действовали до 2014 года, однако признал, что вопрос является дискуссионным. По его словам, Минфин точно выступит против такого шага. «Там есть разные взгляды и позиция, в конце концов, того министерства, которое эту тему ведет. Она пока, насколько я понимаю, отрицательная. Эту работу надо вести», — резюмировал он.

До 2014 года работодатели ежемесячно платили в Пенсионный фонд России (ПФР, ныне — Социальный фонд) страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудников. 6% направлялись в накопительную часть пенсии, а 16% — в страховую, на выплаты нынешним пенсионерам. В первом случае деньги аккумулировались на специальных счетах. Эти средства, а также доход от их инвестиций предназначались владельцу счета. Предполагалось, что он получит их после выхода на пенсию. И люди сами решали, кто будет управлять накопленными деньгами — ПФР или НПФ.

Однако после аннексии Крыма в 2014 году и последовавших санкций эти средства были заморожены. С того времени все 22% взносов направляются на финансирование страховой пенсии. В результате последние десять лет накопительная пенсия в стране формируется только за счет инвестирования ранее поступивших в фонды средств.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что замороженные накопления россиян «пошли на Крым и принятие антикризисных мер». При этом официально решение объясняли необходимостью реформировать НПФ.

Изначально предполагалось, что мораторий будет временным и продержится всего год, но в итоге он сохраняется до сих пор. Президент Владимир Путин продлил его до конца 2025 года. Общая сумма пенсионных накоплений на счетах российских НПФ на начало этого года составляла 3,3 трлн рублей.

В Минфине РФ заявляли, что введение накопительной пенсии изменило модель поведения россиян, которые перестали рассчитывать на государство в вопросе обеспечения собственной старости. При этом в ведомстве признавали, что доходность НПФ оказалась недостаточной в силу «сложных экономических условий» на момент создания накопительной системы пенсионного страхования в 2002 году.

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