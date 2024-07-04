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Глава МВД Польши допустил полное закрытие границы с Беларусью

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  • 4.07.2024, 8:20
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Глава МВД Польши допустил полное закрытие границы с Беларусью

Решение уже находится «на столе».

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк не исключает закрытия границы с Беларусью. Об этом он заявил в интервью Polsat News в среду, 3 июля.

— Все находится на столе. Хотим увидеть, где интересы Польши, а где можно ударить по интересам тех, кто вредит Польше. Каждое решение тут возможно. Не буду делать заявлений. Работаем с министром иностранных дел, министром инфраструктуры, министром финансов под руководством премьера над реакцией на действия Беларуси, чтобы она была успешной и эффективной и чтобы она не била по польским интересам, — ответил Семоняк на вопрос ведущего о том, возможно ли закрытие всех пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Ранее об идее закрытия границы высказывался министр иностранных дел Радослав Сикорский, правда, в среду он уже уточнил, что речь идет о движении грузов, а правительство не хочет осложнять жизнь простым белорусам и полякам.

По словам Семоняка, количество попыток нарушения границы снизилось в последние недели на 30−50%. Такая тенденция наблюдается после выборов в Европарламент. Семоняк считает, что это связано с несколькими причинами, в том числе с изменением тактики польской стороны, включая появление специальных полицейских подразделений, создание буферной зоны вдоль части границы.

— Европейские выборы, потому что, наверное, было желание дестабилизировать ситуацию в Польше. Но также нельзя исключить, что национальный праздник в Беларуси, который выпадает на сегодня (3 июля. — Прим. ред.), привел к тому, что службы сконцентрировались на других сферах. Нет никакого сомнения в том, что масштабы происходящего на границе регулируются белорусскими службами. В связи с этим снижение попыток сегодня вовсе не означает, что этих попыток завтра или через два дня будет больше или меньше, — сказал он.

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