закрыть
4 июля 2024, четверг, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скандальный пропагандист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

2
  • 4.07.2024, 8:29
  • 2,262
Скандальный пропагандист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Когда именно появится материал, неизвестно.

Скандальный американский медийщик Такер Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Карлсона.

По его словам, такие попытки продолжались два года, и особенно интенсивно - после февральского интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США «необходимую информацию о конфликте», который влияет на позицию страны на мировой арене.

«Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире», - написал пропагандист.

Когда именно появится материал - Карлсон не уточняет, однако выражает надежду, что «скоро».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип