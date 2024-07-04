Скандальный пропагандист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским 2 4.07.2024, 8:29

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Когда именно появится материал, неизвестно.

Скандальный американский медийщик Такер Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Карлсона.

По его словам, такие попытки продолжались два года, и особенно интенсивно - после февральского интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США «необходимую информацию о конфликте», который влияет на позицию страны на мировой арене.

«Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире», - написал пропагандист.

Когда именно появится материал - Карлсон не уточняет, однако выражает надежду, что «скоро».

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