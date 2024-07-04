Лукашенко объявил о переброске ядерного оружия к границе с Украиной 21 4.07.2024, 8:44

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Диктатор анонсировал «удар всеми видами вооружений».

Беларусь развернула на границе с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», способные нести ракеты с ядерными боеголовками, заявил Александр Лукашенко.

«На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — сказал Лукашенко на собрании по случаю «дня независимости» 3 июля.

Помимо этого, в состоянии высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси и России, добавил диктатор.

Лукашенко предостерег Украину от попыток спровоцировать столкновения на границе. «Никаких «красных линий» — удар всеми видами вооружений по заранее определенным целям. Это мы предпримем», — подчеркнул он.

Недавно в Беларуси отрабатывали применение ядерного оружия с помощью «Искандеров», которые передала Россия.

Лукашенко также добавил, что пограничники и бойцы сил специальных операций усиленно охраняют границы и «направления движения вероятного противника».

Лукашенко также заявил, что белорусские пограничники и военные уже перехватывают «десятками» беспилотники ВСУ, которые несут «центнеры самой современной взрывчатки» для уничтожения объектов внутри России.

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