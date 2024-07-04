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Беларусь вступила в ШОС

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  • 4.07.2024, 9:11
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Беларусь вступила в ШОС

Саммит в Астане начался с подписания документов.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане (Казахстан) начался с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав объединения, сообщает ТАСС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Беларусь за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в организации, передает РИА Новости.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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