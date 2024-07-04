Спикер Зеленского: Карлсону следует проверить свои источники в ФСБ 1 4.07.2024, 13:36

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Американского пропагандиста нет в графике президента Украины.

Скандального американского журналиста Такера Карлсона нет в графике президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», - написал спикер президента.

Сегодня, 4 июля, Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины. По его словам, попытки продолжались два года и особенно интенсивно - после зимнего интервью с диктатором Владимир Путиным.

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