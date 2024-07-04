Ле Пен сочла позором публикацию своего фото на странице МИД России 3 4.07.2024, 13:55

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Марин Ле Пен

Политик обвинила РФ в провокации и вмешательстве в дела Франции.

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила Россию в провокации и вмешательстве в дела Франции после публикации ее фотографии на странице МИД РФ в соцсети X.

В посте дипведомства говорилось, что «народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и хочет избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя».

Ведущий канала TF1 спросил Ле Пен, не получала ли ее партия поддержку от России в свете парламентских выборов во Франции, указав на публикацию российского МИДа. В ответ политик заявила, что не несет ответственности за заявления российских властей, но выразила возмущение появлением этого поста с ее фотографией.

«Когда делается столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства» в дела Франции, подчеркнула она. По мнению Ле Пен, если бы российские власти были заинтересованы в победе ее партии, то не сделали бы подобную публикацию.

Политик добавила, что в ходе предвыборной кампании она и представители «Национального объединения» «достаточно ясно выразили свою поддержку Украине и обозначили ее пределы», в частности высказались против отправки французских военных в эту страну.

Ранее сообщалось, что основанное Ле Пен «Национальное объединение» одержало победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33% голосов. Вторую строчку занял альянс левых «Новый народный фронт» (28%), коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе за республику» пришла третьей с 20%. Второй тур назначен на 7 июля.

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