Раскрыта неожиданная польза популярного сухофрукта для здоровья людей в возрасте 1 4.07.2024, 14:11

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Влияет на способности организма регенерировать костную ткань.

Давно известно, что употребление чернослива способствует регулярным посещениям туалета, но ученые нашли еще одну пользу этих сухофруктов. Так, по данным Osteoporosis International, чернослив связан с улучшением структуры и прочности костей у женщин в постменопаузе, пишет Newsweek.

Поэтому употребление чернослива ежедневно может замедлить возрастную потерю костной массы и уменьшить риск переломов костей, говорят исследователи.

«Ежедневное потребление чернослива влияет на факторы, связанные с риском переломов. Это клинически неоценимо», - сказала соавтор исследования Мэри Джейн Де Соуза, ведущий профессор кинезиологии и физиологии Пенсильванского университета (США).

Отмечается, что с возрастом плотность костной ткани имеет тенденцию к уменьшению. Частично это связано с естественным снижением способности организма регенерировать костную ткань.

«Баланс между резорбцией костной ткани (процессом, во время которого кость разрушается, а ее минералы попадают в кровь) и формированием костной ткани меняется, что приводит к большей потере костной массы, чем формирование», - говорится в материале.

Так, снижение уровня эстрогена во время менопаузы значительно ускоряет потерю костной массы, а это означает, что женщины в постменопаузе подвергаются особому риску. Эстроген помогает защитить плотность костей, поэтому низкие уровни приводят к усиленному рассасыванию костей. У мужчин постепенное снижение уровня тестостерона также может способствовать ослаблению костей.

«Увеличение потери костной массы может привести к остеопорозу, когда кость становится пористой, менее плотной и более склонной к переломам. В США более 10 миллионов человек страдают остеопорозом, большинство из которых - женщины в постменопаузе. ... Чернослив содержит много химических веществ, таких как полифенолы, которые тормозят процесс потери костной массы», - отмечают эксперты.

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