Польша на 33 часа заблокировала железнодорожный транзит из Беларуси 1 4.07.2024, 17:12

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Это был сигнал режиму Лукашенко.

Польша 33 часа блокировала железнодорожное сообщение на терминале таможенного оформления в Малашевичах на границе с Беларусью. Об этом сообщил корреспондент RMF FM. Это была демонстрация возможностей и четкий сигнал режиму Лукашенко, что польские власти могут легально блокировать железнодорожный транзит с востока в Евросоюз, неофициально узнал журналист Кшиштоф Засада от дипломатов.

Официально таможенные службы сообщили, что проводились рутинные контрольные мероприятия для защиты таможенной территории ЕС от поступления опасных товаров или веществ.

Тщательно проверялось содержимое контейнеров, которые через Беларусь — в значительной мере из Китая --— въезжали в Польшу.

Польское правительство решило использовать эту форму давления на режим Лукашенко, для которого доходы от транзита составляют значительную часть бюджета.

Кроме того, Варшава рассчитывает на давление на Минск со стороны Китая, который может понести убытки из-за блокировки терминала в Малашевичах. Через этот терминал китайские товары по суше поступают на Запад.

Варшава дала диктатору четкий сигнал — блокада транзита возможна.

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