Активисты блокируют движение фур на польско-белорусской границе
4.07.2024, 17:19
Фотофакт.
Белорусские активисты проводят акцию в польском Тересполе. Как сообщает «Радыё Рацыя», они временно перекрыли движение фур на польско-белорусской границе. Активисты добиваются освобождения политзаключенных.
Один из организаторов акции — политолог Дмитрий Болкунец.
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