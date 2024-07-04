Активисты блокируют движение фур на польско-белорусской границе 4.07.2024, 17:19

Фотофакт.

Белорусские активисты проводят акцию в польском Тересполе. Как сообщает «Радыё Рацыя», они временно перекрыли движение фур на польско-белорусской границе. Активисты добиваются освобождения политзаключенных.

Один из организаторов акции — политолог Дмитрий Болкунец.

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