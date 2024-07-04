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Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу

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  • 4.07.2024, 22:13
  • 2,522
Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу

Видео.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию, в рамках которой был поражен Тамбовский пороховой завод. Его атаковали дронами.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской разведке.

По его словам, атаку проводили дронами-камикадзе, один из которых успешно поразил Тамбовский пороховой завод. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях врага еще уточняется.

Местные жители в сети публикуют видео, на которых можно заметить попадание одного из дронов с дальнейшей детонацией.

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