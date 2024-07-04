Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу

Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу3
- 4.07.2024, 22:13
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Видео.
Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию, в рамках которой был поражен Тамбовский пороховой завод. Его атаковали дронами.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской разведке.
По его словам, атаку проводили дронами-камикадзе, один из которых успешно поразил Тамбовский пороховой завод. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях врага еще уточняется.
Местные жители в сети публикуют видео, на которых можно заметить попадание одного из дронов с дальнейшей детонацией.