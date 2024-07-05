Дроны массированно атаковали город в РФ, из которого в Украину запускают «шахеды»1
- 5.07.2024, 7:54
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Нанесен самый масштабный удар за всю историю войны.
В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и местные Telegram-каналы.
Около трех часов ночи чиновник заявил о работе ПВО возле Ростова.
«В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника», - говорится в его заявлении в Telegram.
Губернатор добавил, что информация о последствиях «уточняется».
Между тем в местных пабликах опубликовали кадры, на которых показан якобы момент сбития одного из дронов над Ростовом. Также на роликах можно услышать взрывы, увидеть пожар и движение экстренных служб на место огненного ЧП на Левом берегу в городе.
Добавим, что в сети также говорят о якобы сбитии по меньшей мере 12 беспилотников на подлете к Ростову. В ростовских медиа утверждают, что все дроны были ликвидированы, а этот налет БПЛА называют «массовым» и «самым сильным нападением за всю историю».
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Позже губернатор Ростовской области отчитался о сбитии 10 беспилотников в регионе этой ночью.
«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», - рассказал российский чиновник.
Он говорит, что сведений о пострадавших нет.
Между тем, в местных пабликах сообщают, что якобы горит нефтяной терминал, однако нет официальных подтверждений данной информации.
Атака на Приморско-Ахтарск
В ночь с 4 на 5 июля также состоялась атака дронов на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ. В части города отключен свет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», — говорится в сообщении.
По его словам, обломки дронов вызвали повреждения некоторых объектов в городе.
«Сейчас на месте работают специальные службы, продолжается оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко. Предварительно, среди жителей города пострадавших нет», — отметил Кондратьев.
В то же время местные паблики публикуют фото и видео последствий ночной атаки беспилотников.
На одном из видео слышно, как летит дрон, после чего его сбивают. На другом видео местный житель зафиксировал последствия сбивания беспилотника.
Жители Приморско-Ахтарска также сообщают об отключении света и воды в городе.
«Местные жители начали слышать взрывы примерно после 0:30, звук пролета БПЛА и несколько громких ударов было слышно в районе местной электроподстанции, после этого исчезли свет и вода в некоторых домах», — говорится в сообщении.
В 2:50 Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.
Отметим, что именно из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа «шахед».