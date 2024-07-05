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Россия резко увеличила закупки белорусского вина

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  • 5.07.2024, 8:44
  • 5,042
Россия резко увеличила закупки белорусского вина

Стало известно, какие «бренды» пользуются повышенным спросом.

Российские дистрибьюторы активно закупают вино из Беларуси, особенно те бренды, названия которых напоминают западные, пишет телеграм-канал Газета.Ru.

Компания «Винтренд Ритейл Групп» экспортирует такие марки Минского завода виноградных вин, как «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг». Эти названия похожи на популярные европейские вина.

Также среди продукции есть игристое вино «Глера Спуманте Экстра Драй», что напоминает итальянское Glera Spumante Extra Dry от Villa degli Olmi.

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