закрыть
5 июля 2024, пятница, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Риши Сунак признал поражение на выборах в Британии

  • 5.07.2024, 8:48
  • 2,668
Риши Сунак признал поражение на выборах в Британии
Риши Сунак

Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром.

Сунак заявил, что Лейбористская партия выиграла досрочные парламентские выборы в Великобритании, и взял на себя ответственность за наш проигрыш консерваторов.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании, которые состоялись 4 июля, завершились победой Лейбористской партии. Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром и сможет сформировать правительство, пишет AP.

​ Риши Сунак покидает пост, новым премьером Британии станет Кир Стармер / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer ​

Нынешний премьер Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.

Утром в пятницу, 5 июля, в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ, Сунак заявил, что «Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы».

«Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», – сказал Сунак.

«Есть много чему поучиться и много над чем подумать. И я беру на себя ответственность за наш проигрыш», – добавил он.

Кир Стармер ​ / Фото: x.com/Keir_Starmer

Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин – это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Театр абсурда
Театр абсурда Леонид Невзлин