Риши Сунак признал поражение на выборах в Британии
- 5.07.2024, 8:48
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Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром.
Сунак заявил, что Лейбористская партия выиграла досрочные парламентские выборы в Великобритании, и взял на себя ответственность за наш проигрыш консерваторов.
Досрочные парламентские выборы в Великобритании, которые состоялись 4 июля, завершились победой Лейбористской партии. Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром и сможет сформировать правительство, пишет AP.
Нынешний премьер Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.
Утром в пятницу, 5 июля, в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ, Сунак заявил, что «Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы».
«Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», – сказал Сунак.
«Есть много чему поучиться и много над чем подумать. И я беру на себя ответственность за наш проигрыш», – добавил он.
Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.
Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин – это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.