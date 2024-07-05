Риши Сунак признал поражение на выборах в Британии 5.07.2024, 8:48

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Риши Сунак

Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром.

Сунак заявил, что Лейбористская партия выиграла досрочные парламентские выборы в Великобритании, и взял на себя ответственность за наш проигрыш консерваторов.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании, которые состоялись 4 июля, завершились победой Лейбористской партии. Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром и сможет сформировать правительство, пишет AP.

​ Риши Сунак покидает пост, новым премьером Британии станет Кир Стармер / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer ​

Нынешний премьер Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.

Утром в пятницу, 5 июля, в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ, Сунак заявил, что «Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы».

«Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», – сказал Сунак.

«Есть много чему поучиться и много над чем подумать. И я беру на себя ответственность за наш проигрыш», – добавил он.

Кир Стармер ​ / Фото: x.com/Keir_Starmer

Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин – это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

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