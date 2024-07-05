Лейбористы одержали убедительную победу на выборах в Британии 2 5.07.2024, 9:03

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Кейр Стармер

Kirsty Wigglesworth / AP

Партия получает 410 мест в парламенте.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (признал поражение на всеобщих выборах). Левоцентристская Лейбористская партия одержала убедительную победу.

Об этом сообщает CNN.

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер отпраздновал победу перед своими сторонниками в лондонской галерее искусств Тейт Модерн.

«Перемены начинаются сейчас. Честно говоря, это приятное чувство», - сказал он.

Сунак сказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его, и добавил, что берет на себя личную ответственность за сокрушительное поражение.

Согласно результатам экзит-пола, лейбористы получат 410 мест, а консерваторы - всего 131 место, что означает отказ британских избирателей от правящей партии, который ожидался в течение нескольких месяцев.

«Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы. Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть чему поучиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за поражение», - заявил Сунак.

Всеобщие выборы в Британии

В конце мая премьер Британии Риши Сунак после аудиенции у короля Чарльза III распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Выборы в Британии состоялись 4 июля, где главными конкурентами стали консерваторы и лейбористы.

Главный претендент на премьера Британии Кейр Стармер уже сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов.

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