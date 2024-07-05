закрыть
5 июля 2024, пятница, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны взорвали железную дорогу, по которой РФ перебрасывала боеприпасы из КНДР

2
  • 5.07.2024, 10:08
  • 1,606
Партизаны взорвали железную дорогу, по которой РФ перебрасывала боеприпасы из КНДР

Диверсия произошла под Екатеринбургом.

Агенты «Атеш» продолжают проводить операции на территории государства-агрессора с целью ослабить военный потенциал РФ. Недавно очередную успешную диверсию они провели на Транссибирской железнодорожной магистрали в районе российского Екатеринбурга.

По этой железной дороге осуществлялась доставка боеприпасов из Северной Кореи. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

«Агентам «Атеш» удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв ЖД полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов», – отмечено в сообщении.

В «Атеш» утверждают, что вследствие диверсии движение составов с боеприпасами были остановлено.

«Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах. Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам. А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы», – подчеркнули в «Атеш».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Театр абсурда
Театр абсурда Леонид Невзлин