Партизаны взорвали железную дорогу, по которой РФ перебрасывала боеприпасы из КНДР 2 5.07.2024, 10:08

1,606

Диверсия произошла под Екатеринбургом.

Агенты «Атеш» продолжают проводить операции на территории государства-агрессора с целью ослабить военный потенциал РФ. Недавно очередную успешную диверсию они провели на Транссибирской железнодорожной магистрали в районе российского Екатеринбурга.

По этой железной дороге осуществлялась доставка боеприпасов из Северной Кореи. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

«Агентам «Атеш» удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв ЖД полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов», – отмечено в сообщении.

В «Атеш» утверждают, что вследствие диверсии движение составов с боеприпасами были остановлено.

«Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах. Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам. А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы», – подчеркнули в «Атеш».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com