Партизаны взорвали железную дорогу, по которой РФ перебрасывала боеприпасы из КНДР

Партизаны взорвали железную дорогу, по которой РФ перебрасывала боеприпасы из КНДР2
- 5.07.2024, 10:08
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Диверсия произошла под Екатеринбургом.
Агенты «Атеш» продолжают проводить операции на территории государства-агрессора с целью ослабить военный потенциал РФ. Недавно очередную успешную диверсию они провели на Транссибирской железнодорожной магистрали в районе российского Екатеринбурга.
По этой железной дороге осуществлялась доставка боеприпасов из Северной Кореи. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.
«Агентам «Атеш» удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв ЖД полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов», – отмечено в сообщении.
В «Атеш» утверждают, что вследствие диверсии движение составов с боеприпасами были остановлено.
«Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах. Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам. А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы», – подчеркнули в «Атеш».