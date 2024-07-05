Ростов-на-Дону охвачен пожарами после серии взрывов 5.07.2024, 12:10

Поражены ТЭЦ и нефтяной терминал.

В ночь на 5 июля в российских регионах царила достаточно неспокойная обстановка. БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростове, а также Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, в результате чего могла быть повреждена инфраструктура. «Фокус» собрал все, что об этом известно.

Атака на Приморско-Ахтарск: подробности

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что российские системы ПВО смогли перехватить несколько беспилотников, однако обломки якобы повредили объекты инфраструктуры.

На видео также попал момент удара дрона по электроподстанции в Приморско-Ахтарске, которое опубликовало российское медиа «Осторожно, новости». Журналисты утверждают, что после этого у местных жителей пропало электричество и вода.

Взрывы в Ростове: детали

В ночь на 5 июля взрывы прозвучали и на территории Ростовской области. В 03:01 губернатор региона Василий Голубев написал, что подразделения ПВО начали работать по нескольким воздушным целям. Позже было добавлено, что над территорией области якобы удалось перехватить 10 беспилотников.

«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Василий Голубев.

⚡️Кадри з моментом масованої атаки БпЛА на Ростов: пожежа на НПЗ pic.twitter.com/AqwIrv6xQz — StrategicNew_UA (@2_vatalive) July 5, 2024

В российском медиа SHOT утверждают, что местные жители слышали около 10 взрывов за ночь и в одном из районов после этого начался пожар. Горожане предположили, что целью атаки могла стать местная ТЭЦ-2. Власти эту версию никак не комментировали на момент публикации материала.

В Telegram-канале Astra писали, что гореть после атаки мог также нефтяной терминал, который расположен в Ростове, но официально россияне эту версию не подтверждали.

‼️ Ростов ночью атаковали дроны...

По данным российских властей,над областью сбито 10 БПЛА,«возникли ландшафтные пожары».

В то же время местные жители пишут, что горит нефтяной терминал. Утверждается,что атакован ОАО «НЗНП филиал Ростовский» на Левом берегу Дона между Ростовом и pic.twitter.com/RhFbPAbwnJ — Генсек НАТО (@ANDRU6307) July 5, 2024

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