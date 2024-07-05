Казахстан выходит из-под влияния России и страхуется с помощью Китая 2 5.07.2024, 12:16

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Пекин обеспечил безопасность разворота от Москвы.

Казахстан выходит из-под влияния Российской Федерации, но продолжает получать дивиденды от торговли с ней. Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM высказал дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

«Полтора года тому назад Си Цзиньпин тоже был в Казахстане с визитом. И в ходе этого визита были произнесены очень важные слова: «Мы, друзья Казахстана, являемся гарантами его безопасности». Вот с этого момента и началось то, что политологи называют выход Казахстана из-под контроля России и из-под влияния», — сказал он.

Дипломат отметил, что Казахстан — большое государство с малым населением, с большими планами, но с небольшими возможностями. Поэтому он привлекает международное сообщество к реализации этих возможностей. Британцы там находят нефть, итальянцы там находят газ, русские там запускают ракеты с Байконура, а Китай там строит свои магистрали для того, чтобы поставлять товары в Европу через свою программу «Пояс и путь».

«Поэтому говорить о том, что Казахстан намеренно хочет обрубить концы, все связи с Россией… Нет, он умно страхуется с помощью Китая в сфере безопасности и таким образом продолжает выгодное для него экономическое взаимодействие с Российской Федерацией. Кстати, не забываем, что те 50 миллионов тонн нефти, которые Казахстан продает ежегодно за границу, в основном они идут через территорию Российской Федерации в Новороссийский порт, и оттуда танкерами дальше через Черное море. Есть планы усилить у Казахстана паромные переправы в Азербайджан прямо с территории Казахстана или, возможно, даже в будущем проложить нефтепровод по дну Каспийского моря. Пока это только в планах. И в этом случае Казахстан будет все дальше и дальше от зависимости от Российской Федерации. Но если он может получить какие-то дивиденды от торговли с ней, почему нет?», — сказал Веселовский.

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