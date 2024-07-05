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В ЕС призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

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  • 5.07.2024, 12:36
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В ЕС призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

Немедленно и безоговорочно.

В ЕС  отреагировали на информацию об освобождении некоторых политзаключенных. В комментарии Европейской службы внешних действий говорится, что EEAS «принимает к сведению освобождение ряда политзаключенных в Беларуси». Но там также отметили, что помнят и о других узниках, пишет euroradio.fm.

«В Беларуси по-прежнему более 1400 политзаключенных, в том числе заключенные, лишенные возможности общаться с другими людьми, находящиеся в полной изоляции, а также заключенные, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, инвалиды, пожилые и несовершеннолетние, лица с психическими заболеваниями», — говорится в заявлении Службы. Авторы документа призвали власти Беларуси «немедленно и безоговорочно» освободить всех политзаключенных.  

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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