Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании
- 5.07.2024, 14:56
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Король Чарльз III назначил лидера победивших лейбористов на должность.
Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании, после того как король Чарльз III назначил его на должность. Об этом сообщает Букингемский дворец.
Политик выступит на Даунинг-стрит со своей первой речью в должности главы правительства.
«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение Его Величества и был назначен премьер-министром и первым лордом казначейства», – говорится в сообщении.
4 июля в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Лейбористы победили с большим отрывом впервые с 2005 года.
Консерваторы получат 119 мест в парламенте против 411 лейбористов из общего количества в 650 мест. Таким образом, представители Лейбористской партии получили рекордное количество мест в своей истории. Также в парламент попало рекордное количество женщин — 242 депутата.