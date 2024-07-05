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Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании

  • 5.07.2024, 14:56
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Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании

Король Чарльз III назначил лидера победивших лейбористов на должность.

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании, после того как король Чарльз III назначил его на должность. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Политик выступит на Даунинг-стрит со своей первой речью в должности главы правительства.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение Его Величества и был назначен премьер-министром и первым лордом казначейства», – говорится в сообщении.

4 июля в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Лейбористы победили с большим отрывом впервые с 2005 года.

Консерваторы получат 119 мест в парламенте против 411 лейбористов из общего количества в 650 мест. Таким образом, представители Лейбористской партии получили рекордное количество мест в своей истории. Также в парламент попало рекордное количество женщин — 242 депутата.

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