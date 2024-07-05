РосТВ показало видео расстрела оккупанта своими сослуживцами 2 5.07.2024, 16:18

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И попыталось выдать их за «украинцев».

Государственный телеканал «Россия 24» опубликовал видео расстрела российскими солдатами своего сослуживца и пытался убедить зрителей, что это бойцы ВСУ, пишет «Диалог».

«Отношение, казалось бы, к своим же побратимам, как к насекомым-вредителям. Вот эти хлопцы, сдавая позиции, бегут куда глаза глядят. Рядом с одним из ВСУшников приземляется дрон, взрыв, рассеивается дым, боевик корчится от боли. Даже не разбираясь особо, в чем дело, его напарник цинично стреляет ему в голову», - описывала видео российская пропагандистка.

В Z-каналах негодуют по поводу этого инцидента. Они возмущены тем, что российские СМИ без почтения относятся к своим военным.

«Скажите мне, что репортаж фейк! Умоляю! Какие же ту**е и**оты работают на ТВ! В самом видео наши! Не хо**ы!» — возмущаются Z-пропагандисты.

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