В Бурятии при попытке сесть на дорогу перевернулся самолет Ан-2 5.07.2024, 19:04

Видео.

Самолет Ан-2 перевернулся во время вынужденной посадки в Еравнинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба Восточно-Байкальского следственного отдела по транспорту.

«Воздушное судно «АН-2» в ходе выполнения лесоавиационных работ совершило вынужденную посадку и перевернулось», — говорится в публикации. В результате экстренного приземления самолет получил повреждения.

По словам автора видеоролика, пилот собирался посадить самолет на дорогу, однако из-за плохой видимости сделать это не получилось. «Переднее стекло все маслом забросало, видимости никакой <...>. Хотели на дорогу попасть, не попали», — слышно на опубликованной видеозаписи.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

5 июля в Бурятии самолет Ан-2 авиакомпании «Крылья тайги» во время патрулирования лесов совершил экстренную посадку из-за жары. При высокой температуре из двигателя в полете произошел выброс масла. На борту находилось 6 человек.

Члены экипажа выжили, но пострадали. Они доставлены в медучреждения, им оказали необходимую помощь.

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