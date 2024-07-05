США отменили военные учения с Грузией 5.07.2024, 20:28

Из-за закона об иноагентах.

Вашингтон перенес на неопределенный срок проведение военных учений с Грузией из-за пересмотра соглашения о сотрудничестве, сообщает сайт Пентагона.

«Соединенные Штаты инициировали всесторонний пересмотр отношений между США и Грузией. В его рамках Соединенные Штаты на неопределенный срок отложат проведение учений „Достойный партнер“ в Грузии, первоначально запланированных на 25 июля — 6 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что решение отложить учения «Достойный партнер» обусловлено ложными обвинениями правительства Грузии в адрес США и других западных стран «в попытке оказать давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы облегчить давление на Украину, а также в участии в двух попытках переворота против правящей партии».

В связи с этим в США полагают, что в данный момент неподходящее время для проведения крупномасштабных учений. При этом Вашингтон продолжит сотрудничество с Вооруженными силами Грузии, поскольку США стремятся продолжать укреплять способность Грузии защищать свой суверенитет и сохранять свою территориальную целостность.

В начале июня несколько десятков политиков и должностных лиц Грузии попали под визовые ограничения США после принятия закона «об иностранном влиянии». Как сообщал представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер, в черный список включили членов правящей партии «Грузинская мечта», депутатов парламента и сотрудников правоохранительных органов. Также под ограничениями оказались их родственники.

Закон об иностранных агентах, отозванный в 2023 году из-за протестов, был повторно внесен в парламент Грузии этой весной по инициативе правящей партии, что спровоцировало новые массовые демонстрации по всей стране. Несмотря на недовольство граждан, документ был принят 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили пыталась исправить ситуацию, наложив вето, однако оно было снято парламентом, после чего закон подписал спикер Шалва Папуашвили.

В соответствии с новыми правилами неправительственные организации и СМИ, получающие больше 20% годового дохода из-за рубежа, будут обязаны регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». Раз в год им придется заполнять декларацию и раскрывать все источники финансирования. За неисполнение требований грозит штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал санкции против должностных лиц республики из-за закона об иноагентах в конце мая. После этого политсовет «Грузинской мечты» обвинил Вашингтон в проведении «политики шантажа и угроз», а также в «грубой и циничной попытке ограничить независимость и суверенитет Грузии».

В Венецианской комиссии выразили солидарность с США, назвав принятый в республике закон об «иноагентах» антидемократическим. Евросоюз, который в декабре дал Грузии статус кандидата на вступление в блок, пригрозил заморозить ее заявку. Помимо этого ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Грузии, говорил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

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