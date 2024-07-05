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Испания обыграла Германию в драматичном матче

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  • 5.07.2024, 21:43
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Испания обыграла Германию в драматичном матче

Испанцы забили на 119-й минуте и вышли в полуфинал Евро.

Сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Штутгарте.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У испанцев гол забил Дани Ольмо (51-я минута).

Немцы смогли сравнять счет в концовке, отличился Флориан Вирц (89).

Победный гол забил Микель Мерино (119).

В полуфинале соперником Испании станет победитель пары Португалия — Франция (игра состоится позднее 5 июля). В других матчах 1/4 финала 6 июля сыграют Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

Уже в начале матча травму после столкновения с Тони Кроосом получил полузащитник испанцев Педри. На 8-й минуте его заменил Ольмо. Предварительно Педри диагностировано растяжение боковых связок левого колена, сообщает Marca. C такой травмой он вряд ли больше сыграет на Евро-2024.

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль сделал третью голевую передачу на турнире, это лучший результат Евро-2024.

Голкипер Мануэль Нойер провел больше матчей (39) на крупных международных турнирах (Евро и ЧМ), чем любой другой немецкий игрок, он побил рекорд Бастиана Швайнштайгера. Португалец Криштиану Роналду (51) — единственный европейский игрок, сыгравший больше матчей. Кроме того, Нойер стал третьим футболистом в истории, проведшим 20 и более матчей на Евро. Больше только у Роналду (29) и его партнера по сборной Португалии Пепе (23).

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