Сборная Франции вышла в полуфинал Евро-2024
- 6.07.2024, 0:51
Французы обыграли Португалию в серии пенальти.
Сборная Франции обыграла Португалию в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата Европы. Команды не сумели отличиться за основное и дополнительное время матча. Французы реализовали все попытки, а Жоау Феликс попал в штангу.
Отметим, что в 1/8 финала Португалия в серии пенальти победила Словению (0:0, 3:0 П), а Франция с минимальным счётом обыграла Бельгию (1:0).
Путёвку в решающий матч Евро-2024 французы разыграют со сборной Испании, которая ранее сегодня, 5 июля, одолела в дополнительное время Германию со счётом 2:1.