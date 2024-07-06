Сборная Франции вышла в полуфинал Евро-2024 6.07.2024, 0:51

Французы обыграли Португалию в серии пенальти.

Сборная Франции обыграла Португалию в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата Европы. Команды не сумели отличиться за основное и дополнительное время матча. Французы реализовали все попытки, а Жоау Феликс попал в штангу.

Отметим, что в 1/8 финала Португалия в серии пенальти победила Словению (0:0, 3:0 П), а Франция с минимальным счётом обыграла Бельгию (1:0).

Путёвку в решающий матч Евро-2024 французы разыграют со сборной Испании, которая ранее сегодня, 5 июля, одолела в дополнительное время Германию со счётом 2:1.

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