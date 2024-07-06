Либерал Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана 4 6.07.2024, 8:09

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Масуд Пезешкиян

Обработаны 30,5 миллионов бюллетеней.

После обработки 30,5 млн бюллетеней стало известно, что либерал Масуд Пезешкиян одержал победу и стал девятым президентом Ирана.

Об этом сообщает IRNA.

Так, согласно подсчетам, реформист Пезешкиян получил поддержку 16,4 млн иранцев, а его конкурент консерватор Саид Джалили набрал 13,4 млн голосов.

В первом туре досрочных выборов президента Ирана кандидаты не смогли преодолеть необходимый для победы порог в 50%. Тогда Пезешкиян набрал 10,4 млн голосов против 9,4 млн у Джалили, а явка избирателей составила 40%. Поскольку никто не преодолел рубеж в 50%, в стране был назначен второй тур президентских выборов.

Масуд Пезешкиян выступает за диалог Западом и обещал искать дружеские отношения. Он заявлял, что его администрация немедленно будет работать над тем, чтобы попытаться снять санкции Запада и восстановить экономику.

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