Лукашенко стало плохо на саммите ШОС в Казахстане 5 6.07.2024, 8:40

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Это произошло через 1,5-2 часа после прибытия диктатора в Астану.

Александру Лукашенко стало плохо во время его недавнего визита на саммит ШОС в Казахстане.

Об этом сообщает российский телеканал «Дождь», ссылаясь на осведомленные источники.

Это произошло 3 июля, через 1,5-2 часа после его прибытия в Астану.

На следующий день, выступая на саммите, он выглядел бледным и говорил неуверенно, отмечает канал.

«По нашим данным, через полтора-два часа (после прилета в Астану — ред.) его состояние стало резко ухудшаться на глазах у участников саммита. На следующий день, в четверг, он выступал на саммите, встречался с главами государств, но видно, что он выглядит хуже, чем два дня назад, и накануне, когда в военном кителе принимал парад в Минске. Лицо бледное, блестит, речь не очень уверенная», — описал ситуацию ведущий Михаил Фишман.

Далее телевизионный сюжет был посвящен другим случаям недомоганий диктатора, которые стали достоянием общественности. Источник «Дождя» также сообщил, что Лукашенко «очень тяжело болеет и очень тяжело переносит свою болезнь».

Напомним, когда в мае 2023 года узурпатор заболел, он исчез на пять дней. На 9 Мая он был на параде в Москве, где заметили бинт на его руке. Лукашенко не смог пройти с несколько сотен метров от трибуны до Александровского сада, его везли отдельно электромобилем. После этого вечером он первый раз за время своего правления не смог прочитать речь на возложении цветов на площади Победы.

Только 15 мая Лукашенко показали народу — он посещал командный пункт ВВС и войск ПВО. На сильно ретушированном фото он выглядел как восковая фигура.

А 23 ноября, встречая Путина на саммите ОДКБ в Минске, Лукашенко странно дрожал. Раньше такое дрожание в объектив не попадало.

Такой тремор может быть как признаком старения, так и симптомом болезней или эмоционального напряжения.

На совещании по мелиорации и работе белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое проходило 19 декабря и где снова досталось премьеру Головченко, голос Александра Лукашенко был сильно охрипшим.

Тремор головы повторился у Лукашенко 9 января этого года на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», состоявшейся во Дворце Республики в Минске. Тогда пресс-служба опубликовала видео с трясущимся диктатором.

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