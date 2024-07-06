Настоящая сенсация: при раскопках на Менке нашли зооморфную фигуру, которой 1000 лет

Настоящая сенсация: при раскопках на Менке нашли зооморфную фигуру, которой 1000 лет1
- 6.07.2024, 8:50
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Это может быть цмок или другое животное, у которого есть клюв.
Сейчас идет консервация деревянных клетей, найденных на раскопках городища на Менке, рассказал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового Времени Института истории НАН Андрей Войтехович.
Все деревянные конструкции, находившиеся в основе вала городища на Менке и предназначенные для консервации, доставлены на производственную базу гомельского предприятия «Транс-центр».
По словам ученого, специалисты по консервации дерева просили не мыть деревянные конструкции перед отправкой, чтобы сохранить их в целости.
«Сегодня специалисты в Гомеле начали отмывать части деревянных клетей и обнаружили зооморфную фигуру — это может быть цмок или другое животное, у которого есть клюв», — рассказал Андрей Войтехович.
При этом он уточнил, что тысячу лет назад, когда возводился вал городища на Менке, эта фигура была засыпана землей вместе с клетями и не была видна людям.
Археолог обратил внимание, что это специальная часть конструкции, которая как крюк подпирала внешнюю стену клетей. Таких деревянных частей было извлечено несколько.
В ответ на вопрос, зачем человек тысячу лет назад мог так тщательно украшать резным декором бревно, которое никто не увидит, историк предположил, что это могло быть связано с языческим представлением о мире или это была часть традиционного декора.
Кроме того, он обратил особое внимание, что деревянные зооморфные фигуры, которым более тысячи лет, подобной сохранности в нашем регионе вряд ли можно найти.
«Это настоящая сенсация», — резюмировал Андрей Войтехович.