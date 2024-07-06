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Политолог: Лукашенко потерял сознание из-за неизлечимого диагноза

  • 6.07.2024, 10:26
  • 2,266
Политолог: Лукашенко потерял сознание из-за неизлечимого диагноза

Болезнь диктатора развивается так, как предсказали медики.

Как сообщил российский телеканал «Дождь», Лукашенко стало плохо во время его недавнего визита на саммит ШОС в Казахстане. Это произошло через 1,5-2 часа после прибытия диктатора в Астану.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил подробности о состоянии и неизлечимой болезни узурпатора:

«Лукашенко на саммите потерял сознание.

Такое уже было у него несколько раз. Жара, перелет, стресс, нервы. Любит хорошо выпить.

В мае 2023 года Лукашенко делали небольшую операцию, потом он в тяжелом состоянии загремел в больницу. Ему тогда впервые поставили диагноз - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

Поддерживается очень дорогими лекарствами. Пока все идет как передавали медики. Ему противопоказаны стрессы и переживания», — отметил Дмитрий Болкунец.

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