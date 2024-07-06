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Фицо впервые появился на публике после покушения

  • 6.07.2024, 10:47
Фицо впервые появился на публике после покушения

И похвалил Орбана за визит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения в мае.

Как пишет teraz.sk, в своей речи он «восхитился» визитом премьер-министра Орбана в к Владимиру Путину и заявил, что присоединился бы к поездкам Киев и Москву, если бы здоровье позволяло.

«Я хочу выразить свое восхищение премьер-министру Венгрии за то, что он без колебаний уехал в Киев и Москву... Если бы мое состояние здоровья позволяло мне уехать, я бы с удовольствием присоединился к нему», - заявил Фицо в своем выступлении по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственного праздника в Словакии.

Фицо также повторил призыв к мирным переговорам между Украиной и Россией.

«Недостаточно, повторяю, недостаточно мирных переговоров, мирных инициатив», - сказал Фицо.

Визит Орбана в Москву столкнулся с критикой в Европе.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Орбан использует свое председательство в Евросоюзе для того, чтобы посеять путаницу.

Депутат Бундестага Михаэль Рот призвал Венгрию уйти с поста председательствующей страны ЕС. Также этот визит раскритиковал и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что Европейский Совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель.

В Белом доме также осудили визит Орбана, заявив, что заявив, он не сделает ничего, чтобы положить конец войне.

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