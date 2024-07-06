Лукашенко в треморе выдал страшную тайну ШОС Василь Верас, «Салідарнасць»

6.07.2024, 11:50

3,688

У судьбы своеобразное чувство юмора.

Если верна информация «Дождя», и Лукашенко действительно стало плохо именно на саммите ШОС, то у судьбы своеобразное чувство юмора.

Этот визит в любом случае не назовешь судьбоносным. Несмотря на название, Шанхайская организация сотрудничества «больше клуб, чем организация», даже по мнению некоторых кремлевских пропагандистов.

Лукашенковские идеологи преподносят как гигантское достижение то, что Беларусь стала полноправным членом ШОС. Однако этот клуб входят не только тяжеловесы вроде Китая, но и страны, компанией которых сложно гордиться – тот же Таджикистан.

Суть ШОС мимоходом обозначил сам Лукашенко:

«Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите: испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может».

Картина маслом: Си Цзиньпин и Владимир Путин вибрируют перед портретами Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина. И тут Лукашенко предлагает что-нибудь сделать с долларом. А Си и Путин такие: точно, как это мы сами не додумались.

Вообще-то тремор при виде американской валюты это была страшная тайна ШОС. Но правитель Беларуси в ораторском запале выдал ее.

Фокус в том, что ШОС – про поговорить, а не сделать. Это видно даже из главного документа минувшего саммита. Астанинская декларация изобилует глаголами «призвали», «выступили», «назвали», «считают» и т.д. Но в сухом остатке ни одного значимого решения.

Поэтому призыв правителя Беларуси «сделать определенные шаги» не нашел никакого отклика и даже в декларации упомянут не был. Так что, доллар еще поживет. А поплохело его «могильщику».

Василь Верас, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com