СМИ: Польша может ввести навигационные пломбы для китайских грузов на белорусской границе

СМИ: Польша может ввести навигационные пломбы для китайских грузов на белорусской границе4
- 6.07.2024, 12:32
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Это закроет для Лукашенко возможность обхода западных санкций.
В течение 33 часов Польша вела усиленный досмотр железнодорожных грузов, следующих через Беларусь, в терминале Малашевичи. То, что официально назвалось плановыми контрольными мероприятиями, которые начались 3 июля, фактически заблокировало движение грузов.
Источник MOST в транспортной отрасли считает, что такие действия могут предшествовать введению Польшей навигационных пломб для китайских грузов, которые следуют транзитом через Беларусь. Это закроет Беларуси возможность обхода западных санкций.
По железной дороге в Польшу через Беларусь идет значительная часть китайских грузов. Однако по словам источника MOST, «под китайскими лейблами» доставляется и часть белорусских товаров, подпадающих под западные санкции, например фанера. По документам она следует из Китая и перегружается в Бресте. На самом деле производится в Беларуси.
Усиленный контроль начался после завершения визита в Китай президента Польши Анджея Дуды. Во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином он обсуждал доставку грузов через Беларусь. По результатам визита президент Польши рассказал, что поделился с китайским лидером фактами о том, как гибридная атака на польско-белорусской границе влияет на возможности торговли с Китаем и мешает идее «Пояса и Пути».
Учитывая, что Польша ввела усиленный контроль сразу после визита, источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что лидеры могли договориться о введении навигационных пломб. Это устройства, которые отслеживают передвижение грузов. Если Китай согласился на их введение, все китайские грузы, идущие через Беларусь, будут прослеживаться Польшей. И «вклинить» в схему белорусскую продукцию под маркой китайской будет невозможно.
О навигационных пломбах, по словам источника, сейчас говорят и те, кто работает через терминал Малашевичи.
В ходе 33-часовой проверки, по его данным, проверялась как раз та информация, которая свидетельствует о пути следования груза. Это данные о том, когда товар въехал на территорию ЕАЭС, кто отправитель, форма ГУ, в которой указывается информация о перевозке. Анализ этих данных, возможно, позволит оценить и показать Китаю масштабы злоупотреблений.
Но подготовка может быть также сигналом белорусскому режиму: если он не пойдет на уступки, то навигационные пломбы могут быть введены. Польша добивается от Беларуси прекращения миграционного кризиса. Кроме того, страна требует освобождения журналиста Анджея Почобута.