«Я тот парень, который остановил Путина»8
- 6.07.2024, 12:46
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Байден удивил заявлением после дебатов.
Президент США Джо Байден приписал себе достижения в отношении российского диктатора Владимира Путина - заявив, что он смог его остановить. Об этом он сказал в интервью ABC News.
Американский лидер также назвал себя человеком, которому удалось сплотить НАТО и объединить 50 государств, находящихся не только в Европе, чтобы помочь украинцам, которые противостоят агрессии РФ.
«Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS (трехсторонний пакт безопасности, альянс, который образовали Штаты, Великобритания и Австралия, - ред.) разработал южно-тихоокеанскую инициативу», - сказал Байден.
Он также оправдался за провальные дебаты с оппонентом на предстоящих выборах президента США - экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом. Глава страны утверждал, что был болен и «чувствовал себя ужасно».
По словам Байдена, до мероприятия он даже просил проверить, нет ли у него коронавируса COVID, тест оказался отрицательным.
«Я просто сильно простудился», - добавил он.
Кроме того, Байден заверил, что может победить Трампа на выборах и управлять американским государством в течение второго президентского срока.
«Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так», - подчеркнул он.