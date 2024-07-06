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«Я тот парень, который остановил Путина»

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  • 6.07.2024, 12:46
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«Я тот парень, который остановил Путина»

Байден удивил заявлением после дебатов.

Президент США Джо Байден приписал себе достижения в отношении российского диктатора Владимира Путина - заявив, что он смог его остановить. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Американский лидер также назвал себя человеком, которому удалось сплотить НАТО и объединить 50 государств, находящихся не только в Европе, чтобы помочь украинцам, которые противостоят агрессии РФ.

«Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS (трехсторонний пакт безопасности, альянс, который образовали Штаты, Великобритания и Австралия, - ред.) разработал южно-тихоокеанскую инициативу», - сказал Байден.

Он также оправдался за провальные дебаты с оппонентом на предстоящих выборах президента США - экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом. Глава страны утверждал, что был болен и «чувствовал себя ужасно».

По словам Байдена, до мероприятия он даже просил проверить, нет ли у него коронавируса COVID, тест оказался отрицательным.

«Я просто сильно простудился», - добавил он.

Кроме того, Байден заверил, что может победить Трампа на выборах и управлять американским государством в течение второго президентского срока.

«Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так», - подчеркнул он.

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