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В России во время заготовки дров для оккупантов умер глава района Курской области

  • 6.07.2024, 14:10
В России во время заготовки дров для оккупантов умер глава района Курской области

Это произошло в результате падения срубленного дерева.

В пятницу, 5 июля, во время заготовки дров для нужд российских оккупантов умер врио главы района Курской области Сергей Белых.

Об этом сообщает российское издание RTVI.

О смерти чиновника первым сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, это произошло в результате падения срубленного дерева. После инцидента его немедленно доставили в районную больницу, однако из-за серьезных травм он скончался.

Издание пишет, что Белых и раньше помогал пилить дрова для нужд участников войны РФ против Украины.

Сергею Белых было 64 года.

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