В России во время заготовки дров для оккупантов умер глава района Курской области
- 6.07.2024, 14:10
Это произошло в результате падения срубленного дерева.
В пятницу, 5 июля, во время заготовки дров для нужд российских оккупантов умер врио главы района Курской области Сергей Белых.
Об этом сообщает российское издание RTVI.
О смерти чиновника первым сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, это произошло в результате падения срубленного дерева. После инцидента его немедленно доставили в районную больницу, однако из-за серьезных травм он скончался.
Издание пишет, что Белых и раньше помогал пилить дрова для нужд участников войны РФ против Украины.
Сергею Белых было 64 года.