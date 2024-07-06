Виктор Орбан анонсировал «новый сюрприз» на понедельник

Виктор Орбан анонсировал «новый сюрприз» на понедельник2
- 6.07.2024, 16:41
По его словам, это будет поездка, локацию которой он пока не называет.
Премьера Венгрии Виктор Орбан анонсировал некий «новый сюрприз» в понедельник. По его словам, это будет поездка в локацию, которую он пока не называет.
Об этом премьер Венгрии заявил в интервью репортеру швейцарской газеты Die Weltwoche на борту самолета из Москвы в Баку.
Отметим, что с 1 июля Венгрия председательствует в ЕС. Орбан за неделю посетил Киев, Москву и Баку.