Виктор Орбан анонсировал «новый сюрприз» на понедельник 2 6.07.2024, 16:41

Виктор Орбан

По его словам, это будет поездка, локацию которой он пока не называет.

Премьера Венгрии Виктор Орбан анонсировал некий «новый сюрприз» в понедельник. По его словам, это будет поездка в локацию, которую он пока не называет.

Об этом премьер Венгрии заявил в интервью репортеру швейцарской газеты Die Weltwoche на борту самолета из Москвы в Баку.

Отметим, что с 1 июля Венгрия председательствует в ЕС. Орбан за неделю посетил Киев, Москву и Баку.

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