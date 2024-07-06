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Виктор Орбан анонсировал «новый сюрприз» на понедельник

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  • 6.07.2024, 16:41
Виктор Орбан анонсировал «новый сюрприз» на понедельник
Виктор Орбан

По его словам, это будет поездка, локацию которой он пока не называет.

Премьера Венгрии Виктор Орбан анонсировал некий «новый сюрприз» в понедельник. По его словам, это будет поездка в локацию, которую он пока не называет.

Об этом премьер Венгрии заявил в интервью репортеру швейцарской газеты Die Weltwoche на борту самолета из Москвы в Баку.

Отметим, что с 1 июля Венгрия председательствует в ЕС. Орбан за неделю посетил Киев, Москву и Баку.

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