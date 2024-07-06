Пожар на российском НПЗ Павловская после прилета БПЛА попал на видео 4 6.07.2024, 16:57

2,882

Пламя тушат до сих пор.

В ночь на 6 июля дроны массированно атаковали российские нефтяные объекты в Краснодарском крае. Под ударом оказался и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в станице Павловская. Его не удается потушить до сих пор.

Пожарный, участвующий в тушении НПЗ, снял последствия удара на видео, заметил сайт dialog.ua.

Он признал, что потушить сильнейший пожар быстро не удастся.

Сообщили россияне также о возгорании топливного резервуара в станице Ленинградской.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com