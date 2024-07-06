Пожар на российском НПЗ Павловская после прилета БПЛА попал на видео

Пожар на российском НПЗ Павловская после прилета БПЛА попал на видео4
- 6.07.2024, 16:57
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Пламя тушат до сих пор.
В ночь на 6 июля дроны массированно атаковали российские нефтяные объекты в Краснодарском крае. Под ударом оказался и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в станице Павловская. Его не удается потушить до сих пор.
Пожарный, участвующий в тушении НПЗ, снял последствия удара на видео, заметил сайт dialog.ua.
Он признал, что потушить сильнейший пожар быстро не удастся.
Сообщили россияне также о возгорании топливного резервуара в станице Ленинградской.