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Пожар на российском НПЗ Павловская после прилета БПЛА попал на видео

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  • 6.07.2024, 16:57
  • 2,882
Пожар на российском НПЗ Павловская после прилета БПЛА попал на видео

Пламя тушат до сих пор.

В ночь на 6 июля дроны массированно атаковали российские нефтяные объекты в Краснодарском крае. Под ударом оказался и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в станице Павловская. Его не удается потушить до сих пор.

Пожарный, участвующий в тушении НПЗ, снял последствия удара на видео, заметил сайт dialog.ua.

Он признал, что потушить сильнейший пожар быстро не удастся.

Сообщили россияне также о возгорании топливного резервуара в станице Ленинградской.

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