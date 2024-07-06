В российском Волгограде произошло серьезное ЧП 2 6.07.2024, 18:27

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К ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека и 28 единиц техники.

Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об обрушении кровли в канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда <...> К месту направлены психологи ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, к ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 28 единиц техники.

Взрыв прогремел днем 6 июля на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, обрушилось железобетонное перекрытие.

В результате взрыва погибли два человека, еще трое могут находиться под завалами. В качестве предварительной причины происшествия в Волгограде СК назвал нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ).

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