закрыть
6 июля 2024, суббота, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Волгограде произошло серьезное ЧП

2
  • 6.07.2024, 18:27
  • 4,370
В российском Волгограде произошло серьезное ЧП

К ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека и 28 единиц техники.

Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об обрушении кровли в канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда <...> К месту направлены психологи ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, к ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 28 единиц техники.

Взрыв прогремел днем 6 июля на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, обрушилось железобетонное перекрытие.

В результате взрыва погибли два человека, еще трое могут находиться под завалами. В качестве предварительной причины происшествия в Волгограде СК назвал нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох