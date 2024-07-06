«Заявил, что впервые меня видит»: у доверенного лица Лукашенко забрали бизнес под Гродно 8 6.07.2024, 20:02

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Андрей Барбашинский

Олимпийский чемпион по гандболу заявил, что его кинули.

Знаменитый гандболист минского СКА в его звездные времена, олимпийский чемпион Андрей Барбашинский, который в 2020 году стал доверенным лицом Лукашенко во время «выборов» и впоследствии неоднократно высказывался в поддержку действующего режима, рассказал что потерял свой бизнес в Гродно, которым занимался последний десяток лет.

У Барбашинского спросили, почему он не так давно переехал из Гродно обратно в Минск. В ответ он рассказал историю о распаде бизнеса, который успешно много лет вел с немецкими партнерами. На это повлияли санкции, пишет «Наша нива» со ссылкой на пролукашенковские СМИ.

В белорусско-немецкой компании «Белобединг», которую в свое время запустили в свободной экономической зоне «Гродно», Барбашинский был директором, и развивалось предприятие, как он утверждает, успешно: если сначала в нем работали 27 человек, то впоследствии штаты разрослись до 230.

Занималось предприятие деревообработкой и швейным производством: решетки для ортопедических матрасов, чехлы, матрасы, одеяла, подушки, кровати, диваны. Отгружали, по словам бывшего директора, по 25 грузовиков в неделю, при этом 85 процентов шло на экспорт по всей Европе.

После введения санкций все это рухнуло, и Барбашинский на своих бывших партнеров обижен:

«Все до безобразия просто: в один прекрасный день по приказу руководства головного предприятия меня не пустили на порог фабрики, в развитие которой вложил огромное количество сил, времени и душу. На порог вышел какой-то мужик и заявил, что впервые меня видит и знать не знает».

54-летний Андрей Барбашинский родом из Ошмян. Стал известен благодаря игре в минском СКА, в 1990-е играл в клубах из Испании, Венгрии и Германии. В 1992-м стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. Остается в гандболе и поныне, он член исполкома Национального олимпийского комитета во главе с Виктором Лукашенко и заместитель председателя Белорусской федерации гандбола.

В 2020-м был доверенным лицом Лукашенко. Но это не уберегло его от попадания в опалу. В этом году Барбашинский собирался баллотироваться в Гродненский областной «совет» по Ошмянскому избирательному округу и считался наиболее реальной кандидатурой на назначение, но в последний момент его почему-то не зарегистрировали.

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