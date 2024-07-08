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Парламентские выборы во Франции закончились с неожиданным результатом

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  • 8.07.2024, 7:59
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Парламентские выборы во Франции закончились с неожиданным результатом

Успех левых и партии Макрона.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, сообщает RFI.

Второе место заняла центристская коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье — ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен подать Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Объявляя об этом в воскресенье вечером, он дал понять, что готов продолжать исполнять обязанности в свете политической неопределенности, которая возникла после выборов.

Макрон пока не давал официальных комментариев.

«Национальное объединение» заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

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