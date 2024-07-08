Орбан прибыл в Пекин 1 8.07.2024, 8:56

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Фото: SCANPIX/AFP PHOTO / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN

После визитов к Путину и Зеленскому.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения войны на Украине. Об этом рассказал сам политик.

«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X.

До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с Путиным, а еще ранее в Киев, где разговаривал с Владимиром Зеленским.

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