Орбан прибыл в Пекин

Орбан прибыл в Пекин1
- 8.07.2024, 8:56
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После визитов к Путину и Зеленскому.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения войны на Украине. Об этом рассказал сам политик.
«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X.
До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с Путиным, а еще ранее в Киев, где разговаривал с Владимиром Зеленским.