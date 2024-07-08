Путин готовит новую войну Александр Коваленко

8.07.2024, 9:08

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Вместе с талибами.

Сейчас много говорят о сближении России и талибов, но на самом деле это уже давно произошло.

Недавнее заявление Путина о том, что Россия и талибы союзники в «борьбе» с терроризмом, должно заставить напрячься многих соседей как самой России, так и Афганистана.

Для начала, немного хронологии того, как Россия наращивала поддержку движения «Талибан», изначальной целью которой было вытеснение США из региона.

В декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов призывал коалицию западных стран к сотрудничеству с талибами, якобы, с целью борьбы с ИГИЛ. В этот же период российской стороной активно поднимается вопрос о снятии санкций с «Талибан».

В 2016 году Россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, о чем сообщал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон. В частности, для этого использовались совместные учения Таджикистана и России.

После проведения учений, российские подразделения, вблизи афганской границы, просто оставляли боеприпасы, оружие и даже технику, которые после беспрепятственно забирали талибы. Россия обеспечивала талибов оружием на протяжении нескольких лет.

В 2017 году МИД РФ и вовсе развернул кампанию по легитимизации террористической группировки «Талибан» как политической силы. В декабре 2017 министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто признал, что Россия контактирует с талибами.

9 ноября 2018 года в рамках «Московского формата» консультаций по Афганистану, созданного в 2017 году, в Москве в «Президент-отеле» прошла закрытая встреча заместителей министров иностранных дел, специальных представителей и наблюдателей, а так же представителей движения «Талибан».

15 августа 2021 года все российские «эксперты», «политологи», «журналисты» и «политики» ликовали, когда талибы захватили Кабул. В то же самое время партнеры России по ОДКБ обеспокоились безопасностью своих территорий на границе с Афганистаном, в частности, пособник снабжения талибов - Таджикистан.

22 сентября 2021 года в России, в Екатеринбурге задерживают первых сторонников «Талибан», готовивших серию терактов на территории РФ, а на границе Таджикистана и не только, начались с боку «Талибан» провокации.

В мае 2023, талибы, которых годами вскармливала Россия, объявляют войну Ирану, которая быстро сошла на - нет, но...

Дело в том, что талибы имеют территориальные претензии практически ко всем соседям Афганистана. Талибы ведут боевые действия за территории Северного и Южного Вазиристана в Пакистане, они время от времени вторгаются в Синьцзян-Уйгурскую автономию в Китае.

Долгие годы Россия поддерживала талибов оружием, дав им возможность захватить власть в Афганистане, а сейчас всесторонне их легализует, что, опять-таки, позволяет «Талибан» набирать вес и наращивать потенциал. И такое союзничество может привести к тому, что в Центральной Азии вспыхнет очередное пламя войны. При этом, учитывая амбиции и территориальные претензии талибов, произойти это может в любой точке у границ Афганистана.

Сегодня Россия продолжает взращивать то, что прольет большую кровь в регионе уже через пару-тройку лет. Долго не воевать талибы просто не могут.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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