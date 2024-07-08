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Польша подняла в воздух военные самолеты вблизи границ Беларуси

  • 8.07.2024, 12:44
  • 1,092
Польша подняла в воздух военные самолеты вблизи границ Беларуси
иллюстративное фото Charter97.org

Из-за действий РФ.

Польша и союзники в понедельник, 8 июля, подняли в воздух самолеты вблизи границ Беларуси.

Как пояснили в командовании вооруженных сил Польши, это связано с «интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации», которая наблюдалась минувшей ночью.

«Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы в нашем воздушном пространстве польской и союзной авиации», — сообщили в польском военном командовании на своей официальной странице в соцсети X.

По словам польских военных, повышенная активность российской дальней авиации минувшей ночью была связана «с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на западе Украины», в непосредственной близости от границы с Польшей, а также Беларусью.

«Последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована в ночь с 21 на 22 июня этого года», — сообщили польские военные.

Там подчеркнули, что оперативное командование «на постоянной основе следит за ситуацией» в Украине и при необходимости оперативно запускает «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши».

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