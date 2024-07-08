Макрон не принял отставку премьер-министра Франции 8.07.2024, 13:40

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Эммануэль Макрон

Президент попросил его остаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Макрон попрсил его остаться на посту на некоторое время для «обеспечения стабильности в стране», сообщает Le Figaro.

7 июля, после второго тура выборов в парламент Франции, Атталь заявил, что намерен подать в отставку.

По предварительным данным, после второго тура левая коалиция «Новый народный фронт» получат 182 места в парламенте, поддерживающая Макрона коалиция «Вместе!» — 168 мест, «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла — 143 места.

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