Макрон не принял отставку премьер-министра Франции
- 8.07.2024, 13:40
- 2,874
Президент попросил его остаться.
Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Макрон попрсил его остаться на посту на некоторое время для «обеспечения стабильности в стране», сообщает Le Figaro.
7 июля, после второго тура выборов в парламент Франции, Атталь заявил, что намерен подать в отставку.
По предварительным данным, после второго тура левая коалиция «Новый народный фронт» получат 182 места в парламенте, поддерживающая Макрона коалиция «Вместе!» — 168 мест, «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла — 143 места.