Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Украина и Польша подписали соглашение о безопасности1
- 8.07.2024, 14:52
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Церемония состоялась в Варшаве.
Украина и Польша в понедельник, 8 июля, подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, пишет obozrevatel.com. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он подписал два экземпляра договора вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политики после этого выступили на пресс-конференции. Она транслировалась на YouTube-канале Офиса президента Украины.