Украина и Польша подписали соглашение о безопасности 1 8.07.2024, 14:52

2,234

Церемония состоялась в Варшаве.

Украина и Польша в понедельник, 8 июля, подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, пишет obozrevatel.com. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он подписал два экземпляра договора вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политики после этого выступили на пресс-конференции. Она транслировалась на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com