закрыть
8 июля 2024, понедельник, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

1
  • 8.07.2024, 14:52
  • 2,234
Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Церемония состоялась в Варшаве.

Украина и Польша в понедельник, 8 июля, подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, пишет obozrevatel.com. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он подписал два экземпляра договора вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политики после этого выступили на пресс-конференции. Она транслировалась на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох