Путин сменил начальника штаба ВМФ после потери последнего ракетного корабля Черноморского флота 2 8.07.2024, 18:09

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Владимир Касатонов

Успешные действия ВСУ заставили РФ вывести корабли ЧФ из Крыма.

Владимир Путин назначил на должность начальника главного штаба ВМФ РФ адмирала Владимира Касатонова, пишет РБК со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник и на источник в структурах ВМФ. На этом посту Касатонов сменит адмирала Александра Носатова, руководившего главным штабом флота с октября 2021 года.

С 2019 года Касатонов занимал должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Ранее он руководил Военно-морской академией имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Его карьера также включала посты начальника штаба и первого заместителя командующего Тихоокеанским флотом, командующего Кольской флотилией, а также начальника штаба и командира 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

В апреле этого года Кремль второй раз с начала войны с Украиной сменил командующего Черноморским флотом. Регулярная смена руководства в российском Военно-морском флоте происходит на фоне больших потерь, которые понес ЧФ после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину: после 24 февраля 2022 года Черноморский флот лишился 30% своих кораблей.

По данным мониторингового проекта Oryx, Украина, у которой флота нет вообще, смогла с помощью ракет и морских беспилотников потопить или повредить 26 российских судов и подлодок, что позволило ей снизить угрозу десантных операций и использования кораблей РФ для обстрелов украинской территории, а также очистить акваторию Черного моря для экспорта своей сельхозпродукции.

В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю тремя ракетами ATACMS. В результате был уничтожен последний ракетный корабль ЧФ в Крыму «Циклон».

Успешные действия ВСУ заставили Россию вывести корабли Черноморского флота из Крыма, где они базировались 240 лет, а патрулировать Черное море ей теперь приходится подводными лодками. Тренировочные мероприятия российские корабли начали проводить в Азовском море, поскольку командование ВС РФ считает его менее опасным, чем Черное.

В конце июня Владимир Путин требовал как можно скорее обезопасить от ударов российский военно-морской флот. «Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — говорил он.

Однако причитания диктатора проблему не решили. В ночь на 3 июля украинские беспилотные катера атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае, куда Россия перебросила большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя после ударов Вооруженных сил Украины.

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