Путин сменил начальника штаба ВМФ после потери последнего ракетного корабля Черноморского флота

Путин сменил начальника штаба ВМФ после потери последнего ракетного корабля Черноморского флота2
- 8.07.2024, 18:09
- 4,002
Успешные действия ВСУ заставили РФ вывести корабли ЧФ из Крыма.
Владимир Путин назначил на должность начальника главного штаба ВМФ РФ адмирала Владимира Касатонова, пишет РБК со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник и на источник в структурах ВМФ. На этом посту Касатонов сменит адмирала Александра Носатова, руководившего главным штабом флота с октября 2021 года.
С 2019 года Касатонов занимал должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Ранее он руководил Военно-морской академией имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Его карьера также включала посты начальника штаба и первого заместителя командующего Тихоокеанским флотом, командующего Кольской флотилией, а также начальника штаба и командира 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.
В апреле этого года Кремль второй раз с начала войны с Украиной сменил командующего Черноморским флотом. Регулярная смена руководства в российском Военно-морском флоте происходит на фоне больших потерь, которые понес ЧФ после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину: после 24 февраля 2022 года Черноморский флот лишился 30% своих кораблей.
По данным мониторингового проекта Oryx, Украина, у которой флота нет вообще, смогла с помощью ракет и морских беспилотников потопить или повредить 26 российских судов и подлодок, что позволило ей снизить угрозу десантных операций и использования кораблей РФ для обстрелов украинской территории, а также очистить акваторию Черного моря для экспорта своей сельхозпродукции.
В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю тремя ракетами ATACMS. В результате был уничтожен последний ракетный корабль ЧФ в Крыму «Циклон».
Успешные действия ВСУ заставили Россию вывести корабли Черноморского флота из Крыма, где они базировались 240 лет, а патрулировать Черное море ей теперь приходится подводными лодками. Тренировочные мероприятия российские корабли начали проводить в Азовском море, поскольку командование ВС РФ считает его менее опасным, чем Черное.
В конце июня Владимир Путин требовал как можно скорее обезопасить от ударов российский военно-морской флот. «Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — говорил он.
Однако причитания диктатора проблему не решили. В ночь на 3 июля украинские беспилотные катера атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае, куда Россия перебросила большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя после ударов Вооруженных сил Украины.